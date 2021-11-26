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新碟首唱會不惜工本 祖兒孖阿Sa直播開P

2021-11-26 列印
■祖兒在首唱會有四個造型。
■祖兒開完首唱會即開P繼續玩！
■阿Sa素顏上陣撐祖兒。
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　　容祖兒前晚不惜功本為新碟《薛丁格的貓Schrodinger's Cat》舉行網上首唱會，一小時轉四個造型，誠意十足。

　　祖兒的首唱會最後播出跟歌迷的互動，更有她綵排《明天見》的片段，可見她邊唱邊哭，場面感人。首唱會完結後，祖兒還有After party及在社交網開Live會歌迷，客席主持蔡卓妍（阿Sa）為撐好姊妹素顏上陣，不時為祖兒整理頭髮，留意上鏡角度及位置，儼如直播導演！有網民見祖兒看來面紅紅，問她是否喝了酒？祖兒答道：「咁覺咩？好少啫，開心吖嘛！」



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