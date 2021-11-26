《造星IV》三大A0女神 Candy 莎莎迷193李敏鎬 Yanis為老友追MIRROR

《全民造星IV》本周來到60強比賽，不過未必個個女神都能成功入圍，好似94號Yanis因未能進級而引起公憤，不過仍有28號Candy、5號莎莎、78號馬欣及2號咖喱有得留低。《頭條》發現原來青春無敵、同樣18歲的Yanis及Candy，跟20歲莎莎唔單止靚，原來都冇拍過拖，同屬「A0女神」，她們對異性就各有喜好，Yanis欣賞MIRROR及ERROR，Candy同莎莎就講明鍾情長腿Oppa，至於一樣27歲的馬欣和咖喱，更大方公開已名花有主。撰文：杜杜、秦詠姿攝影：葉君海、譚壹致Yanis（吳欣諺）在《造星IV》跳唱演出贏得網民歡心，無緣入60強引起公憤，她坦承好意外，「本身（播出時）已知入唔到，但好驚訝大家咁鍾意我表演，冇諗過有咁多人鍾意。」迷倒一眾男網民的她，竟大方分享是「A0」，「我讀女校，冇拍過拖，順其自然啦！冇刻意去認識，而家大學叫有啲異性，做朋友先啦！」Yanis追夢變追星Yanis身邊老友都好支持她參賽，背後原因竟然是—「佢哋好鍾意MIRROR同ERROR，知道我參加好開心，叫我幫佢哋攞簽名。佢哋支持我追夢，但更加支持我幫佢哋追星。」早前在ViuTV節目跟MIRROR及ERROR擦身而過的Yanis，更爆朋友大多鍾意Ian、Edan及姜濤，她為想貼近朋友話題更追埋一份，「ERROR欣賞肥仔，我哋成日拍《造星IV》見到佢好Nice。MIRROR就鍾意Anson Lo跳舞，鍾意聽Ian唱歌。」愛表演的她原來是「學霸」，DSE以7科39分入讀港大生物醫學系，兼顧學業之餘，已被淘汰的她仍想追夢，仲計劃搞YouTube頻道。Candy入女團隨緣後補位置入60強，Candy（王家晴）自問當晚演出未夠好，怕令支持者失望而爆喊，被指是花瓶亦未能平反，「話我得個樣，但我反駁唔到，表現真係唔好，我理解佢哋咁講，希望大家睇到我進步。」參賽以來網上平台粉絲由千幾急升到接近兩萬，但Candy唔認為自己靚女，「有少少過份吹噓，我唔醜樣但未去到好靚，節目剪到成仙咁，100分滿分我得65分。」中學讀男女校的她，更聲稱冇人追，仲自認是A0，「係有Puppy Love，但未拖過手，冇經歷過拍拖嗰啲經歷。（A0？）都算。」講到理想型她首選要高，「193嗰啲高度，睇韓劇啲男主角好高，當初ERROR成員最吸引我就係193，韓國《Running Man》我都係鍾意李光洙。」問到入女團信心，Candy打定輸數，「好隨緣，冇話入女團係我終極目標，反而參加後確認自己鍾意表演，會朝住呢個方向發展。」莎莎跟Edan路發展莎莎（坂部佩莎）笑言媽咪想做星媽，從小安排她學習表演，更參加過薛家燕旗下Honey Bees。對於首個出場即殺入60強，又獲花姐點名是心水，但她唔敢諗入硬女團，但好贊成花姐建議發展方向，「最終嘅目標係想入行，但冇話一定要女團，可能好似花姐講似Edan咁樣，做搞笑角色拍綜藝。」參賽後莎莎社交平台粉絲由7千衝破兩萬，她更自爆未參賽已好多男仔fans，本身追求者係咪會仲多？「我唔係好識同佢哋溝通，所以冇呀。（有冇拍過拖？）冇呀……呢啲感情嘢唔可以答，冇話唔講得感情問題，你搞到我好緊張，講番《造星》嘅嘢啦！」雖然莎莎是A0，但男神總會有，「李敏鎬，之前睇佢作品做戲好有感覺（鍾意長腿Oppa？）高過我會好啲。」