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中學暗戀對象另有其人 姜濤：我也找不到她

2021-11-27 列印
中學暗戀對象另有其人 姜濤：我也找不到她
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　　有指《全民造星IV》參加者姜詠鑫（Ada仔）是姜濤的中學同學兼暗戀對象，姜濤前晚錄影節目《Chill Club》時，承認Ada仔是他的中學同學，但非暗戀對象，「我暗戀的女仔是隔離班，但她好低調，無社交平台，我也找不到她。我有同Ada仔講加油，覺得不好意思，怕影響她比賽。」

　　談到打入商台的「我最喜愛的男歌手」8強，姜濤表示順其自然。名單中有其他MIRROR隊友，他不認為是內戰，相信大家也不是為獎項做事。



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