  • 2021年11月27日 星期六
  • 19º
  • 56%
熱門： 洗米華新變種病毒譚詠麟保安阿娟通關

日報新聞 > 娛樂

遙妹佐藤健再傳緋聞

2021-11-27 列印
■遙妹和佐藤健被攝得齊返回東京。
Previous Next

　　東瀛索女型男綾瀨遙和佐藤健，2013年曾傳過緋聞，最近再合作拍新年特備劇，收工後乘新幹線返抵東京品川站時，被日媒攝得不避嫌齊步出，遙妹更暱稱男方為「小健」，登上接載車輛亦傾過不停，隨即再被傳撻着！圖：網上圖片





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd