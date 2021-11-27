傳聞李嘉誠先生在佳士得拍賣中投得愛因斯坦起草《相對論》的手稿，手稿以一千一百七十萬歐羅落槌，合一億多港幣，成為一時話題。 這天朋友說起這件事，說一億多真是個很大的數目。我說數目大不大因人而異，你覺得這數目很大，但人家覺得不過是身家中的九牛一毛，就像如果你有一千多塊錢，讓你花一塊錢買一件心頭好，你也不會覺得這是一個大數目。只要能力所及，便都不是事情了。 有一次跟人說價值觀裏「值不值」這個問題，對方問我甚麼是「值」，甚麼是「不值」。我說以買東西為例，只要喜歡一樣東西，自己又負擔得起，那就「值」了。至於是否還可以格價講價，那就不是首要考慮的問題。如果因為格價講價而費時問、口舌和精...

2021-11-27