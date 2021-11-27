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崇基崇德第十度開騷

2021-11-27 列印
■眾多親友齊支持崇基和崇德。
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　　張崇基和張崇德兩兄弟將於下月31日及明年元旦舉行演唱會，昨日出席記招時，崇德的太太劉美娟、好友漢洋及譚嘉荃等均有捧場。崇德表示，他們已是第10次開騷，因崇基會移居加拿大，今次會是他們最後一個演唱會。



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