唱作新人iii（Iris Liu）近期多搞作，除推出個人專輯《EYE EYE EYE》外，將於本月30日在西九舉行處女個唱《EYE EYE EYE - iii Iris Liu Live 2021》，開騷在即當然緊張。出道以來擅於將古典結合流行元素的iii，被指風格和聲線都跟王菀之有幾分相似，她非但不介意還感榮幸，因未出道已視對方為啟蒙老師。撰文：李潔瑜、杜淑霞攝影：沈健程 場地：Plan B Cafeiii以往愛將舞台演出融合不同媒體，今次個唱亦不例外，「今次好似將平時嘅小舞台，帶到更大空間引入更多人嚟玩，今次仲有dancers一齊jam歌。」不過問到她會否一齊跳舞，iii就大賣關子。她去年出道撞正疫情爆發，雖然演出機會減少，卻多了時間做創作，又會開Online Live，不過她直言：「畀我揀真係最希望可以近距離同觀眾交流。」iii畢業於演藝學院，主修作曲的她，曲風以古典流行樂為主，而對於被指形象、聲線都與王菀之（Ivana）有點相似，她談到Ivana即興奮表示好崇拜對方，「我真係好鍾意佢，點解我會入咗演藝學院，因為中學聽到個Ivana參與嘅廣播劇，全部都係用佢啲歌。原來廣東歌都可以放入classical元素，有個契機入咗演藝讀作曲，Ivana一直都係我嘅啟蒙老師。」去年iii獲導演陳健朗邀請，與區樂恆一同為電影《手捲煙》配樂，今年再為電影《梅艷芳》製作Trailer Music，將音樂結合影像，令她有另種滿足感。問到她幕前與幕後工作二選一，她就表示好難揀，兩樣都不想放棄，「我好宅嘅時候，就好鍾意做配樂。而音樂演出或者籌備過程係辛苦，但每次演出真係Enjoy到不得了，就算之前有幾辛苦，完成嗰刻無嘢可以取代嗰種喜悅。」