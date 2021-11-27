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娜姐增肌有成

2021-11-27 列印
■娜姐昨日神采飛揚。
■娜姐和阿旦談笑風生。
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　　周秀娜昨日和鄭丹瑞（阿旦）齊出席「健康旦．開心千人大派對」時透露，工作量和收入大約回復到疫前水平。

　　娜姐已積極跟武指練習，備戰拍攝新劇，又會多吃蛋白質增肌。早前激瘦的娜姐增肌有成，看來較前「長肉」呢！



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