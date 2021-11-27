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王祖藍撐《識貨2》 招逾百學員培訓帶貨

2021-11-27 列印
■王祖藍笑指細細粒盆滿鉢滿，夠錢買樓有餘。
■曾志偉等出席TVB長期服務暨傑出員工頒獎禮。
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　　王祖藍昨日出席《識貨2直播營銷學堂》啟動禮，該活動招攬120位由18至35歲學員加入帶貨行列及提供培訓，優秀學員有機會參與TVB直銷中心及廣州大灣區明星直播基地實習。祖藍早前曾被爆身家過億，3年前已開始投身直播帶貨，後因疫情回港暫別帶貨，笑言交由陳嘉佳（細細粒）接棒，又爆細細粒近年賺到盆滿鉢滿，買樓綽綽有餘！另外，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉昨日出席長期服務暨傑出員工頒獎禮，他以開會為由婉拒受訪。



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