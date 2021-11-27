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萬眾期待現身內地節目 譚詠麟談笑風生兼獻唱

2021-11-27 列印
■阿倫早前拍攝的節目昨晚播出。
■阿倫在節目中獻唱。
■內地女網紅大呻無端端惹是非。
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　　譚詠麟（阿倫）日前發聲明否認網民指他「睡粉」，並表示一定會以法律途徑追究不實傳言。昨日傳出有年輕網紅，懷疑是涉事的「女粉絲」，並在網上瘋傳她的照片，但她隨即否認。

　　阿倫連日未有公開露面及更新微博，而他有份演出的內地節目《時光音樂會》早前播出的預告片只見他的背面，昨晚正式播映時，則可見阿倫談笑風生的正面和獻唱的鏡頭。不少粉絲守候觀看阿倫的演出部份，並讚賞他的表現甚好。圖：網上圖片



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