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台慶夜驚鴻一露 掃低一眾花旦 36E波波化身美人魚 聖誕派福利

2021-11-27 列印
聖誕福利 ■波波化身美人魚大派聖誕福利。
有料之人 ■波波係「有料」之人，唔介意身材受關注。
慘變配角 ■大家將焦點放晒喺波波及何泳芍（右）身上，奶仔慘變配角。
震撼台慶 ■波波「呼之肉出」震撼TVB台慶夜。
威力驚人 ■濕身波波威力驚人。
罕有露線 ■罕有露事業線嘅江嘉敏跟黃美棋，齊齊為奶仔祝壽。
好識「搵食」 ■奶仔被指搵「女神」一齊拍嘢好「識食」。
流晒鼻血 ■波波性感牀照睇到一眾宅男流晒鼻血！
一樣養眼 ■34C鄧伊婷嘅身材跟火紅色3點色一樣咁養眼。
真情告白 ■節目中朱智賢向奶仔真情告白。
奶仔女神 ■李靜儀係奶仔嘅真女神。
身材出眾 ■34C加埋小蛇腰，傅嘉莉出名好身材。
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　　食住《野外步出》嘅迴響，主持人方紹聰(奶仔) 喺《野外2》依然「自肥」，請嚟25位「女神」亮相，而之前爆乳現身台慶夜，掃低晒一眾花旦拎埋「最有話題衣着藝人獎」，36E嘅黃婧靈（波波）會喺《野外2》中上演「巨胸美人魚」大派福利，嗰集放喺12月21日推出作為聖誕獻禮。面對觀眾期待拆禮物「驚喜」，波波都話好期待：「我細細個就成日幻想自己係美人魚，今次夢境成真。」

採訪：方騫平



攝影：沈健程

　　《野外步出2》共19集，逢周1及2晚10點半喺J2台播出，今次請嚟李靜儀、江嘉敏、鄧伊婷、傅嘉莉、林凱恩、彭慧中、陳詩欣、謝芷倫、蔡嘉欣、關嘉敏、黃婧靈（波波）上山下海介紹香港海陸空戶外活動。其中新一代「TVB咪神」波波就需要扮「美人魚」落水濕身，最爆係連吊帶上身服都包唔晒波波嘅「飽滿E奶」。

奶仔被「胸」目不斜視

奶仔坦言話被「胸」倒，全程只係望住波波對眼：「做主持人好慘，係最目及唔到嘢嗰個，因為全部工作人員每刻每秒都係望住主持人同嘉賓，我好大心理壓力呀！不過當時聽啲人話佢身材好犀利喎！都好嘅，最重要大家開心，有美人魚陪大家過聖誕節好精采呀！」對於被指「識食」，奶仔暗爽說：「唔係識食，做運動要咁着先至恰當，做人要做恰當嘅嘢，其實我都係為大家服務謀福祉，我唔拍大家就冇嘢睇，所以大家唔使嬲。我仲會發揮重要功能，啲有家室及有女友嘅男人會提出話『要睇奶仔講行山，睇完帶仔女去遊山玩水…』所以我身邊啲人妻都好支持老公睇，哈！」最後他都強調，節目中女藝人屬「味精」，主旨希望由佢呢個住咗喺香港30幾年嘅普通市民，介紹啲鮮為人知香港戶外好玩好去處，同時帶出環保訊息，而且希望觀眾睇到女藝人最「赤裸」一面。

夢想成真做美人魚

另外，作為「聖誕獻禮」嘅波波同樣開心期待：「我都幾鍾意美人魚，今次有機會上演都開心嘅，而且當日拍咗好耐係團隊心血。」對於大家將個焦點集中喺她導彈身材上，她大方說：「我覺得有身材畀人講總好過冇身材畀人講嘅，身為公眾人物畀人討論吓都在所難免。其實性唔性感唔係由我嚟講係人哋觀感，最緊要健康有活力。」波波又自爆其實平時唔單止畀男仔目及，連女仔都會望吓：「我生成係咁都冇計㗎！唔通我切咗佢(胸) ，用叮噹百寶袋收埋佢咩！所以我唔會尷尬。」
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