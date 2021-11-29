﻿社會實況真人騷 一夜夫妻點用百二蚊

有指香港遍地黃金，物價都像黃金般高貴，加上疫情下，各行各業收入減少，面對有增無減的生活開支，不少家庭都叫苦連天。myTV SUPER今日就有全新原創節目上架，針對大家的生活需要，邀請六對來自不同界別的夫妻，接受48小時的挑戰，以真人騷形式教大家一個有賺無蝕的搵錢方法，想知如何達到必賺效果，就要留意每個星期一上架的《一夜夫妻120蚊》。嚴峻的生存挑戰這個真人騷節目的原則相當簡單，參賽夫妻必須遵守每天只得港幣$120生活費的規矩，不可向別人借錢，出入自駕亦需計算油費，48小時後餘下最多生活費的一方為之勝出，絕對是一次嚴峻的生存大挑戰。在首集率先出戰的夫妻組合，有來自演藝界的石詠莉（Sukie）與鄧健泓（Patrick），還有藝人經理人陳彩玉（Why）與足球教練老公黃鎮宇（阿宇）。前者表示在疫情下自資出碟，不少製作及宣傳均由二人包辦，開支大增，但收入銳減，經常面對入不敷支的情況，所以已習慣慳錢過活，對比賽信心滿滿。另一邊廂的黃氏夫妻，則聲稱二人婚後都變得慳家，當知道自駕油費亦會計算於生活費內，阿宇更率先表示會以步行代替駕車，一毫子也不會浪費，認為自己在比賽中充滿優勢。夫妻感情大考驗然而，當比賽正要展開，未知最慳夫妻誰屬之際，他們便要面對另一場考驗。生存挑戰開始前，製作團隊於兩組參賽者家中來了一次大抄家，以確保沒有過量糧食存貨，以示公平。當製作團隊搜查廚櫃時，鄧生鄧太極力使出游說技巧逐項爭取保留，平日常要操肌的Patrick最後只成功留下一塊雞胸，而偷偷將薯片秘密儲起的Sukie，就因為老公篤灰而被迫將最愛薯片全數交出。另一方面，自覺擁有優勢的黃氏夫妻，則因早餐只得兩隻蛋而起爭執，兩組夫妻的感情考驗一觸即發，究竟他們最終能否同心合力，以$120應付一日生活？請留意節目播出。