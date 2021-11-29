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﻿社會實況真人騷 一夜夫妻點用百二蚊

2021-11-29 列印
計過度過 ■自組製作公司的Sukie及Patrick，這次拿起數簿與計數機，不是計公司開支，而是計算如何用$120過一日。
《一夜夫妻120蚊》 ■由11月29日起，於myTV Gold逢星期一上架，myTV SUPER用戶可享首集免費點播。
自製Pizza ■為了慳錢，石詠莉與鄧健泓在家炮製最愛Pizza，弄出不少搞笑事。
逐項爭取 ■搞笑的鄧氏夫妻，逐項爭取留下家中食材，連蒜頭也不放過。
好有信心 ■藝人經理人Why（右）與足球教練老公黃鎮宇，對參加賽事充滿信心。
慳錢妙法 ■抄家的同時，Sukie不忘分享將西蘭花冷藏分作幾日食用的慳錢心得。
求勝心切 ■為了勝出比賽，why細心地計算開支，務求省下最多生活費。
篤爆老婆 ■雖然被取走一大箱食物，但Patrick一句即道破Sukie尚未交出其最愛的薯片。
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        有指香港遍地黃金，物價都像黃金般高貴，加上疫情下，各行各業收入減少，面對有增無減的生活開支，不少家庭都叫苦連天。myTV SUPER今日就有全新原創節目上架，針對大家的生活需要，邀請六對來自不同界別的夫妻，接受48小時的挑戰，以真人騷形式教大家一個有賺無蝕的搵錢方法，想知如何達到必賺效果，就要留意每個星期一上架的《一夜夫妻120蚊》。

嚴峻的生存挑戰



        這個真人騷節目的原則相當簡單，參賽夫妻必須遵守每天只得港幣$120生活費的規矩，不可向別人借錢，出入自駕亦需計算油費，48小時後餘下最多生活費的一方為之勝出，絕對是一次嚴峻的生存大挑戰。在首集率先出戰的夫妻組合，有來自演藝界的石詠莉（Sukie）與鄧健泓（Patrick），還有藝人經理人陳彩玉（Why）與足球教練老公黃鎮宇（阿宇）。前者表示在疫情下自資出碟，不少製作及宣傳均由二人包辦，開支大增，但收入銳減，經常面對入不敷支的情況，所以已習慣慳錢過活，對比賽信心滿滿。另一邊廂的黃氏夫妻，則聲稱二人婚後都變得慳家，當知道自駕油費亦會計算於生活費內，阿宇更率先表示會以步行代替駕車，一毫子也不會浪費，認為自己在比賽中充滿優勢。

夫妻感情大考驗

        然而，當比賽正要展開，未知最慳夫妻誰屬之際，他們便要面對另一場考驗。生存挑戰開始前，製作團隊於兩組參賽者家中來了一次大抄家，以確保沒有過量糧食存貨，以示公平。當製作團隊搜查廚櫃時，鄧生鄧太極力使出游說技巧逐項爭取保留，平日常要操肌的Patrick最後只成功留下一塊雞胸，而偷偷將薯片秘密儲起的Sukie，就因為老公篤灰而被迫將最愛薯片全數交出。另一方面，自覺擁有優勢的黃氏夫妻，則因早餐只得兩隻蛋而起爭執，兩組夫妻的感情考驗一觸即發，究竟他們最終能否同心合力，以$120應付一日生活？請留意節目播出。
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