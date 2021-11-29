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Tiger貼身教粉絲打桌球 Jer跌出叱咤五強不失望

2021-11-29 列印
■Tiger教粉絲篤波，令其他鏡粉好羨慕。
■Jer與傅家俊一組最終贏出慈善賽。
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　　柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）昨日以一身專業桌球選手打扮，聯同傅家俊出席《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》。二人更親身兼貼身指導粉絲打桌球，羨慕死全港鏡粉！

　　Jer和Tiger昨日分別任隊長領軍粉絲進行兩場熱身賽，二人在指導隊員時「服侍周到」，甚至做埋「枕手」，引圍觀的數百粉絲起哄！慈善賽事最終Jer和傅家俊一組以74比50，勝出Tiger夥拍11歲的天才兒童桌球手廖予生的一組。



　　另外，Jer提到跌出叱咤「我最喜愛男歌手」五強，他稱不感失望，因一向只想用歌曲感染人，唯一擔心是粉絲失望；但他有跟粉絲說，自己不過出道短短幾年，大把機會，更重要是做到好作品。

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