首以演員身份入圍台慶頒獎禮 JW唔敢諗攞獎望雙線發展

JW（王灝兒）偕同陳柏宇及林奕匡為海天晉滙開幕活動擔任嘉賓，她對首次以演員身份入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女演員」、「最佳女配角」及歌曲獎，她自言未想過有機會奪獎，有勇氣挑戰做演員已經感到很開心，希望來年繼續雙線發展。提到加入星夢娛樂但隨即跑出一眾《聲夢傳奇》學員，JW表示不擔心公司資源分配會出問題，還讚公司很支持，給予很大空間做音樂，相信能做到百花齊放，亦替聲夢學員有好成績而開心，不覺得是做陪襯。提到媽媽早前患乳管原位癌，JW透露媽媽已接受手術，希望能夠根治，她與姐姐重視每年的檢查身體，她亦注意飲食及少飲酒，早前她更戒食牛肉許願，之後也會少食。