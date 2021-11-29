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首以演員身份入圍台慶頒獎禮 JW唔敢諗攞獎望雙線發展

2021-11-29 列印
■陳柏宇、林奕匡、JW及新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮小姐，一同為商場進行揭幕儀式。
■JW不擔心公司資源傾斜在聲夢學員身上。
■陳柏宇及林奕匡與粉絲近距離接觸。
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　　JW（王灝兒）偕同陳柏宇及林奕匡為海天晉滙開幕活動擔任嘉賓，她對首次以演員身份入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》「飛躍進步女演員」、「最佳女配角」及歌曲獎，她自言未想過有機會奪獎，有勇氣挑戰做演員已經感到很開心，希望來年繼續雙線發展。

　　提到加入星夢娛樂但隨即跑出一眾《聲夢傳奇》學員，JW表示不擔心公司資源分配會出問題，還讚公司很支持，給予很大空間做音樂，相信能做到百花齊放，亦替聲夢學員有好成績而開心，不覺得是做陪襯。提到媽媽早前患乳管原位癌，JW透露媽媽已接受手術，希望能夠根治，她與姐姐重視每年的檢查身體，她亦注意飲食及少飲酒，早前她更戒食牛肉許願，之後也會少食。



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