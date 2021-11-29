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張振朗姚子羚台慶投票各有心水

2021-11-29 列印
■蔡潔笑言很難介入張振朗與朱敏瀚之間。
■張振朗與姚子羚坦言不會投對方一票。
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　　張振朗、朱敏瀚和蔡潔昨日到赤柱宣傳新劇《拳王》，三人在劇中有段離奇感情線，蔡潔爆振朗和朱敏瀚戲內戲外都好相愛，自己很難介入。張振朗與朱敏瀚以黑衫黑褲情侶裝現身，兩人表示沒有夾過，大家經常約食飯，另一半不會因此呷醋，強調他們是好兄弟。《拳王》共有26個提名，朱敏翰希望振朗奪視帝，以及該劇得「最佳劇集」。

　　另外，張振朗前晚與姚子羚為《思家大戰》錄影，提到台慶頒獎禮，子羚表示私心想憑《大步走》與陳山聰奪拍檔獎，因為合作《同盟》時已錯過，又說即使和振朗同場也要幫黎耀祥拉票。



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