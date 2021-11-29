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麥明詩取笑麥大力 做運動有姿勢無實際

2021-11-29 列印
■麥明詩及麥大力參與慈善接力賽。
■郭晶晶（左四）、徐濠縈（右二）亦有參與比賽。
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　　麥明詩及麥大力昨日出席慈善接力挑戰活動，他們參加三項鐵人賽，麥明詩負責踩單車，麥大力就游350米蛙泳，更表示好耐沒有游水，事前沒有練習，當游到280米就感到吃力，而且飲了幾啖水。

　　麥明詩表示因返工沒時間做運動，一年前踩過單車，賽前沒有練習，所以踩到好辛苦兼想嘔。她取笑麥大力身形靚，視覺效果好，但有姿勢無實際。問她會否再參與幕前工作？麥明詩稱目前專注自己的事業，不想周六、日返第二份工，若配合到工作節奏、不介意參與慈善活動。



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