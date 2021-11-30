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無懼疫情五萬人坐爆場館　BTS美國開騷粉絲激動爆喊

2021-11-30 列印
■BTS相隔兩年再開實體演唱會，一眾粉絲好激動。
■首晚的演出，五萬個座位全場爆滿。
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　　韓國天團防彈少年團（BTS）紅爆全球，但由於疫情關係，BTS已有兩年沒有舉行實體演唱會，相隔兩年後日前終於再與美國fans會面，在洛杉磯SoFi體育場開四場演唱會，包括11月27、28日及12月1及2日，揭幕一場吸引約5萬觀眾坐爆場館。

　　開場前大批fans通宵在場外排隊購買紀念品，人龍長達1.6公里！BTS在演唱會現身即大叫：「BTS is Back！」他們唱出《Permission to Dance》、《Butter》及《DNA》等大熱作品，又坐在移動高台上繞場一周，令fans十分興奮。有美國fans完場後表示，因太久沒看到BTS，七子在台上真摯的演出及說話令她爆喊。BTS完騷後接受當地傳媒訪問，隊長RM表示兩年沒有開騷，希望今次讓大家看到他們兩年來的成長。



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