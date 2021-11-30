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何廣沛處男主持幸有Do姐照顧

2021-11-30 列印
■何廣沛（左）與丁子朗出席聖誕活動。
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　　何廣沛和丁子朗昨日出席聖誕擺設活動，何廣沛在台慶頒獎禮獲提名「最受歡迎電視拍檔」、「最佳男配角」及「最佳男主持」獎項，何廣沛笑指《男神廚房》是他處男主持，全靠Do姐（鄭裕玲）做得好，亦開心得到迴響，對獎項則抱平常心。

　　丁子朗在新劇《法言人》飾演律師，並跟何依婷演一對，試過一日之內拍攝分手、拍拖及復合，幸好獲對方主動跟他傾偈變得熟絡，他說：「今次律師角色，已經背緊學術名詞，咁啱拍《法證先鋒V》演專業人士又要背名詞對白，都有少少撈亂。」



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