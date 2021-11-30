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姬拉麗莉自爆全家確診新冠肺炎

2021-11-30 列印
■姬拉麗莉與丈夫James染疫，她的情況最差。
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　　電影《魔盜王》系列女星姬拉麗莉近日接受英國《泰晤士報》訪問，宣傳驚慄新片《Silent Night》時，自爆一家四口曾全部染上新冠肺炎，全家都要接受隔離，但沒說明何時染疫。姬拉稱丈夫James Righton、6歲女兒Edie及2歲女兒Delilah全部中招，但兩女兒的情況已經轉好，丈夫完全沒有病徵，只得她情況最差，姬拉又強調他們已打齊疫苗。

　　當日姬拉是接受視像訪問，但她要求關閉鏡頭，並稱：「我感染了新冠肺炎，我覺得自己有如垃圾！」



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