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《呂布》王志良化壓力為動力

2021-11-30 列印
■王志良與林穎施目前正積極排練。
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　　新編粵劇《呂布情傾貂蟬》於12月12日假西九文化區戲曲中心大劇院首演，門票已售罄，主辦單位已宣佈明年2月加開26、27日兩場。劇中的文武生王志良及花旦林穎施目前正密鑼緊鼓排練，面對戲迷的期待，問到有否增添壓力？王志良表示：「有壓力就是動力，我們必須做到超水準，入場觀眾一定有驚喜。」兩人在工作之餘，仍是曲不離口操曲及練腿功，林穎施更在戲中有不少舞蹈演出，她同時兼任舞蹈編排，所以全程投入，希望觀眾睇得滿意。



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