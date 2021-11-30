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訂木頭人公仔蛋糕　諸葛紫岐呻貨不對辦

2021-11-30 列印
■諸葛紫岐一家四口入樂園為大仔慶生。
■諸葛訂的木頭人公仔蛋糕有點驚嚇。
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　　諸葛紫岐（Marie）大仔Arthur的8歲生日，一家四口除了入主題樂園遊玩，Marie更訂造了一個3D《魷魚遊戲》木頭人蛋糕，可惜貨不對辦。Marie在社交網分享了多張一家四口入樂園遊玩的溫馨照片，只見兩個寶貝仔以一身蜘蛛俠造型入園。

　　此外，Marie更特登訂造了一個3D《魷魚遊戲》木頭人蛋糕給兒子，不過製成品卻與劇集中的木頭人公仔有極大差距，完全崩壞，Marie貼出照片表示「貨不對辦」，網民紛紛留言叫她退貨。對於蛋糕崩壞，Marie表示囝囝當然有少許失望，但最緊要開心。



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