﻿短褲街坊Look掃玩具 何超盈童心未泯 興奮過2歲囡囡

已故賭王何鴻燊四房長女何超盈，2020年做人妻嫁畀細佢7年嘅哈佛大學高材生辛奇隆（Thomas），二人育有一女。眨吓眼辛千覓（Audrey Rose 「荷包蛋」）已經2歲，性格亦都更見明顯。早排超盈帶囡囡去買衫仔鞋仔同公仔，「荷包蛋」好似冇乜反應咁，以為小妹妹心情麻麻，點知日前超盈再帶「荷包蛋」去買玩具，小妹妹對玩具又係冇興趣，呢位小朋友個性相當得意呀！「荷包蛋」含住鑽石鑰匙出世，基本上要乜有乜，但不論家底富唔富裕，小朋友本性應該都係貪玩㗎嘞！不過「荷包蛋」與眾不同，見到玩具都不為所動。日前戴住粉紅Cap帽，着牛仔短褲的超盈同囡囡喺銅鑼灣行玩具舖，一入舖頭超盈已經跳跳紮，睇落仲開心過個女，真係童心未泯呀！「荷包蛋」全程都坐喺購物車，由媽媽超盈遞玩具問佢意見，但「荷包蛋」依然好似悶悶不樂咁，近距離見到玩具都提唔起勁，咁奇怪都有嘅。培養個女要有時間觀念雖然「荷包蛋」對玩具冇興趣，但完全唔影響媽媽超盈血拼嘅決心，最後買咗幾條公主裙同智能兒童手錶畀「荷包蛋」。買公主裙唔知係咪想幫囡囡搞化妝舞會呢？至於買智能兒童手錶，相信超盈可能想培養「荷包蛋」嘅時間觀念，加上可以影相拍片，話唔定培養到佢愛上攝影，以後父母突然想留倩影都唔怕搵唔到人揸機啦。「荷包蛋」全程唔使落地「荷包蛋」喺玩具舖行咗幾步路，就即刻坐上購物車。而離開玩具舖之後，「荷包蛋」一樣唔使落地，事關佢行到邊都有工人姐姐抱住。不過超盈並唔係將個女交畀工人照顧就算數，沿路都有Keep住同「荷包蛋」傾吓偈，關心吓個女。臨上車前，「荷包蛋」指住個天好似有嘢發表咁，超盈都即刻走近聽囡囡分享，深怕囡囡覺得被冷落。上到車就親自抱「荷包蛋」坐返喺佢個專屬位置，真係當正公主咁照顧有加。平時超盈畀人服侍慣，而家做咗媽媽要照顧返囡囡都有板有眼，呢位媽媽認真抵讚呀！採訪：梁志明