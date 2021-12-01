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新冠肺炎再襲韓國娛圈　鄭雨盛高庚杓證實中招

2021-12-01 列印
■鄭雨盛日前與好友李政宰在青龍獎頒獎，昨日證實中招。
■高庚杓亦確診，其新片《首爾大作戰》拍攝將受影響。
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　　韓國影帝鄭雨盛和高庚杓，昨日齊宣佈感染新冠肺炎，二人都已打了兩劑疫苗。鄭雨盛26日才出席青龍電影獎，當日李政宰、趙寅成、宋仲基、李光洙、文素利等大明星都有參與，鄭雨盛所屬公司向韓媒表示，「鄭雨盛29日晚接到了新冠肺炎確診通知，目前正在自我隔離中。」

　　憑韓劇《回答吧1988》打開知名度的男星高庚杓亦染疫，他目前已進行隔離，並取消所有活動。高庚杓正在拍攝電影《首爾大作戰》，同片還有劉亞仁、邕聖祐、出爐青龍影后文素利。高庚杓傳出確診消息後，劇組發聲明表示：「拍攝工作已經暫停，所有人員現都在接受檢測。」該片8月才因工作人員確診停拍過一次。



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