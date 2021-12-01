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姜濤不想再唱《蒙着嘴說愛你》

2021-12-01 列印
■姜濤、Anson Lo與Jer輪流獻唱。
■姜濤識做落台親近觀眾。
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　　前晚MIRROR三子姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）和柳應廷（Jer）出席周年晚會，輪流獻唱掀起高潮，司儀先和現場觀眾玩估歌仔遊戲，遊戲尾聲Jer模仿現場觀眾上台答問題，之後就由他率先獻唱《水刑物語》和《風靈物語》，現場賓客聽得十分陶醉。Anson Lo就獲高層獻花，令全場歡呼！之後再有Dancer上台為他伴舞，表演新歌《Megahit》。

　　壓軸出場的姜濤更識做地走近觀眾席，見有人乘機上前合照時，姜B即對鏡頭舉V，甚至落台親近觀眾。當姜濤大唱疫情歌《蒙着嘴說愛你》時，感慨表示希望最後一次唱，不想再有疫情。



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