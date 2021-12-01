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馮盈盈澄清月入超過1.9萬

2021-12-01 列印
■馮盈盈（右）與戴祖儀為新遊戲節目拜神。
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　　馮盈盈、戴祖儀等到元朗為無線遊戲節目《真係唔好笑》拜神，馮盈盈透露節目是以遊戲串連忍笑挑戰，由於主持包括麥美恩及「食腦三子」何廣沛、郭子豪及方紹聰等搞笑能手，因此難度大升級，令她要接受大懲罰，一集節目要上落妝三次！

　　盈盈早前自爆月入僅1萬9千元而惹網民熱議，她昨日澄清全屬誤會，當時只想引用審計處入息中位數，她指現時收入足夠，可以照顧自己及屋企人。



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