﻿古仔拍《九龍城寨》最Like懷舊雜誌 洪金寶談阿倫桃色風波：網上好多嘢唔信得

由鄭保瑞執導的《九龍城寨•圍城》昨日舉行開鏡儀式，洪金寶與古天樂再度合作，他笑指古仔進步變成老手，又搞笑指今次有打戲，但現在連說話都吃力。對於譚詠麟被爆在內地「搭上粉絲」，洪金寶直言近期甚少聯絡，並指網上好多嘢不可信。古天樂（古仔）、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙及黃德斌等昨出席新戲開鏡儀式。古仔笑言在戲中會打得好甘，並跟林峯有較多對手戲，而這部電影以男演員為主，陽剛味較重，所有參演的演員都好辛苦，因為用了一年時間去練打，古仔說：「我戲啲動作好似旋風咁快，但OK啦！」對於劇組重新搭建九龍城寨佈景，古仔笑言每日置身拍攝現場都好開心，因為擺放了好多80年代的雜誌，睇番覺得好懷舊。洪金寶自嘲被錢打動再拍戲洪金寶與古仔繼《殺破狼•貪狼》後再度合作，洪金寶笑指古仔進步不少，現在已變成老手，不過今次自己都有些武打戲。問到拍打戲會否吃力？他搞笑謂現在跟大家說話都吃力。問到導演如何打動他演出？他笑說：「畀錢就打動到我啦！」提到最近有指譚詠麟搭上內地粉絲，問到可有聯絡？洪金寶說：「呢排少啲，我啱啱由上海返嚟五日。（可會相信阿倫搭上粉絲？）我唔知啦！好多嘢唔信得㗎，網上好多人又話我49年出世、又話我前妻點樣，拎第二個女人張相話係我前妻，咁你話信唔信呀？又話洪金寶老、成龍好老，講嗰個人唔會老，係呀！因為佢會好快『釘』。」林峯被古仔小齊輪住打首次跟林峯合作的任賢齊大讚對方努力，為了今次演出而不停操練，一星期操練五日，所以好期待對方的打戲。他說：「平時見佢風流倜儻、好瀟灑，今次見佢身形鋼條咁好實淨。」林峯則笑謂在戲中不刻意騷肌，戲中會被小齊及古天樂輪流打，他說：「基本上每個角色都有機會打我，因為我貫穿成部戲，所以由頭打到尾，今次有拳腳打、撞車、跳樓，總之就飛天遁地。」問到可有受傷？他坦言少不免，每日都會揩花，開拍前接受訓練了個幾月，他說：「每一日練三個鐘，第一日我仲練到差啲嘔，但辛苦都值得。」電影將拍攝至農曆新年，林峯要與太太張馨月和女兒「格格寶」相隔兩地，「o依家每日視像，（個女會唔會唔認得你？）唔會，一見到我就叫爸爸，冧到幾辛苦都冇所謂。」