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﻿瑪姬格寧賀首執導掃四獎威盡 《魷魚遊戲》葛咸頒獎禮贏突破長劇獎

2021-12-01 列印
■《魷魚遊戲》獲葛咸電影頒獎禮最佳突破劇集獎。美聯社
■瑪姬格寧賀首執導電影即擸四獎成大贏家。美聯社
■姬絲汀史釗活獲頒「演員致敬獎」。美聯社
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　　美國《第31屆葛咸電影頒獎禮》昨日舉行，全球大熱韓劇《魷魚遊戲》獲兩項提名，最後贏得最佳突破劇集（40分鐘以上），《落水狗》則封突破劇集（40分鐘以下），但李政宰則失落「新劇集傑出表現獎」。在紅地氈訪問時，李政宰直言最想見到《后翼棄兵》女主角Anya Taylor-Joy，因他看過該劇後，覺得很有趣。李政宰好友鄭雨盛昨宣佈中招，二人在26日曾一齊出席青龍獎，翌日李政宰出發到美國，當時的新冠肺炎檢測呈陰性。

　　金像影后奧莉花高雯憑《The Lost Daughter》及Frankie Faison憑《The Killing of Kenneth Chamberlain》齊奪「傑出主角表現獎」；《史賓沙》女星姬絲汀史釗活獲頒「演員致敬獎」。影星瑪姬格寧賀首執導的電影《The Lost Daughter》賽前獲五項提名，最終擸四獎成大贏家，包括突破導演、最佳電影、劇本及奧莉花的最佳主角獎。

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