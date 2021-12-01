﻿阿倫社交網蒲頭如常開工

71歲譚詠麟（阿倫）被捲入桃色風波事件，其所屬的經理人公司及唱片公司隨即發聲明駁斥造謠者，並表明不排除訴諸法律及討回公道。由於近年內地致力整頓娛樂圈歪風，建立了負面清單，如有藝人確實犯事或有任何失德的行為，便會「被消失」，例如鄭爽、吳亦凡等作品全數被下架；一眾網民亦期待看阿倫會否「被消失」。上周五（26日）阿倫如常出席內地節目《時光音樂會》進行錄製，而他的演出部份未有被刪走。而事件擾攘多日，阿倫終在社交網蒲頭，在微博上載為音樂會的Postcard簽名，留言：「時光音樂會是一個令人感覺舒適的音樂節目，每次拍攝都帶畀我們好多不一樣的回憶。」似未受風波影響。