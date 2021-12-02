關寶慧相隔16年多再主持新一輯《怪談•一路好走》，她自爆當年主持了5年多節目，不識得保護自己，因而招惹了不少靈體返家，所以今次再主持會更小心，做足預防及善後措施。她又坦言現在靈力提升，更易跟靈體接觸，在家也試過聽到已故好友如羅君左等跟她說話，所以現在拍節目去探靈會更加驚。 撰文：杜杜 攝影：沈健程 化妝：Clara Chan@Purple Star 製作公司 場地：The AIR(The ONE)寶慧坦言獲節目邀請曾想過婉拒，因當年主持時搞到一屋鬼，「嗰5年我係惹咗好多靈體返屋企，嗰時每次錄完會畀返錄影帶我番屋企，儲埋成櫃都係，佢哋就跟埋返屋企，每日玩燈膽、玩水制、玩衣櫃，終於我要做法事整走佢哋，師傅話係塞爆成間屋咁多，我叫人嚟裝修，每日整到4點幾間屋就會嘭嘭聲好似拆樓咁，又有人聲嘈雜聲，啲裝修師傅驚到走，後尾層樓都係賣咗。」雖然有慘痛經歷，但寶慧問過玄學師傅意見可照拍節目，「佢哋話OK嘅，因為我係屬於陰嘅命，我做呢啲冇問題。」不過今次她學識保護自己，事前善後都做足準備，「有唔同師傅畀我嘅符，銀包啲符厚過啲銀紙，又有水晶同觀音，必要時會噴符水，上次係唔識死，今次唔同，收工就喺現場化番嘢畀佢哋，私下會再搵師傅幫我化嘢，返屋企會喺門口燒符，返屋企再搵嘢沖涼再點香，七師傅教要轉左3個圈，再轉右3個圈先至沖得涼，每次搞好耐先至瞓得覺。」今次節目會到不同地方探靈，寶慧感覺比以前更驚，因她靈力高了可跟更多靈體溝通，不過因而可幫到朋友，「而家係不論咩環境，日夜都可以見到同埋聽到佢哋，譬如聽到走咗嘅朋友羅君左同我講嘢，把聲唔係佢嚟，但好肯定佢講嗰個內容，因為我好鍾意搽睫毛液擘大個口，羅君左成日笑我『唔口乾嘅咩』所以認到係佢。又試過有朋友好後生撞車走咗，有日忽然諗起佢就聽到佢話想要智能電話，我好樂意拍攝現場有靈體需要我幫助，幫到都係好事。」