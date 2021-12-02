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張敬軒長文悼愛犬離世：一切都好平靜

2021-12-02 列印
■張敬軒發長文透露愛犬已離世。
■軒仔的15歲哥基「妹妹」近年病情反覆。
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　　張敬軒家中15歲哥基愛犬「妹妹」一直受漸凍症所困擾，情況反覆，軒仔對妹妹不離不棄，全力為牠治病並盡力照料。直至昨日，軒仔發文透露「妹妹畢業了」，悼念愛犬平靜地離開了他。

　　日前，軒仔曾表示妹妹曾停止心跳及呼吸，但卻有奇迹發生，妹妹在沒有急救的情況下有番心跳呼吸。不過只是捱到一日，軒仔昨日凌晨在社交網表示妹妹已離世：「今（昨）日傍晚七點，妹妹畢業了，佢見均晒所有屋企人，一切都好平靜。」軒仔又特別多謝醫護團隊和護士的細心照顧及醫治，最後多謝恩人兼好友梁祖堯、湯駿業和邵美君的幫助及網上幫妹妹打氣的哥哥姐姐。



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