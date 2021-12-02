  • 2021年12月2日 星期四
  • 20º
  • 39%
熱門： Omicron病毒洗米華立會選舉通關疫苗護照

日報新聞 > 娛樂

孫慧雪想出寫真年曆被老公潑冷水

2021-12-02 列印
■孫慧雪明年會推出寫真年曆。
■陳嘉倩聖誕節要開工。
Previous Next

　　陳嘉倩和孫慧雪昨日出席活動，兩人表示有共同朋友，在社交網有互相追蹤但今次才首次見面，互讚對方是靚女。阿雪表示近年有出版商邀她推出年曆，經考慮後決定明年推出，因擔心再過一年難保持身形。她說：「造型唔會好性感，嗰兩嚿肉移師上去塊面，健康為主啦！可能有泳裝，大家記住買，（老公不准性感？）佢話係咪真係出呀，你呢個年紀喎！」嘉倩笑言未打算推出年曆，皆因不滿意自己身材，卻被在旁的阿雪踢爆在社交網大晒靚相派褔利，嘉倩即解釋只是生活相。

　　提到聖誕節，嘉倩表示除夕有主持工作，去年因疫情減少了七、八成工作，幸今年逐步回復。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd