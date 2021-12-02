  • 2021年12月2日 星期四
  • 20º
  • 39%
熱門： Omicron病毒洗米華立會選舉通關疫苗護照

日報新聞 > 娛樂

孔劉開設個人社交帳戶　首個貼文抽《魷魚》水

2021-12-02 列印
■孔劉首個貼文是隻的魷魚（右），其後再上載背影照片。
■孔劉曾客串《魷魚遊戲》，角色十分特別。
Previous Next

　　韓國男神孔劉入行多年，都沒有開設個人社交網帳戶，但昨日其事務所Management SOOP終於為他開設首個帳戶，不到半天追隨者已多達80萬人，可見其人氣高企。孔劉第一個貼文更引來話題，因他上載了一隻已煮好的原隻魷魚！孔劉曾客串大熱韓劇《魷魚遊戲》，今次開設帳戶又再湊「魷魚熱」。由於很多fans都知道孔劉熱愛釣魚，估計其首個貼文中的魷魚應該是他自己釣回來的魚獲。

　　孔劉在以往的訪問中曾表示不太喜歡社交網，「在網上公開私生活後，外界就會評價我的生活，這樣可能會對我的形象甚至演出的角色帶來影響。」其後孔劉再上載一張穿上一件印有其姓氏T恤的背影照片。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd