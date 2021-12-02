﻿女友取消追蹤兼刪走合照 Jer否認甩拖：只是普通鬧交

MIRROR成員柳應廷（Jer）在2018年參加《全民造星》時，已承認名草有主，有位感情穩定的女朋友Kelly。雖然Jer近年愈來愈紅，工作忙碌，但一有時間依然抽空陪女友，今年7月便被本報目睹兩人鬧市拖手拍拖，而10月時Kelly又在IG貼出兩人早年去日本旅行相放閃，但昨日有網民發現Kelly突取消追蹤Jer，並删除所有與Jer的甜蜜合照，傳出二人情變消息。柳應廷（Jer）與文青女友Kelly拍拖五年，一直感情穩定，出名錫女友的Jer，不用開工的日子，就會將所有時間陪Kelly。不過近日，有網民發現Kelly的社交網已取消追蹤Jer，並刪除二人昔日的甜蜜合照，但仍然有追蹤Jer Fans Club帳戶；相反Jer仍有追蹤Kelly及保留二人的合照。Kelly更在限時動態上載一首日本歌的MV，歌詞的中文意思提及一段感情入面有「多人行」，更令網友有無限聯想，紛紛推測二人是否感情有變。事後傳媒向Jer求證分手一事，他澄清和女友只是普通鬧交，並沒有大問題。Kelly曾重Po合照多謝Jer翻查社交網，二人在今年9月16日出席朋友聚會時，仍糖黐豆攬到實，非常恩愛，而Jer對上一次畀like Kelly的帖文已是11月4日。雖未知二人是否已分手，但網民都留言希望二人只是鬧交耍花槍。其實今年10月Kelly已在網上露端倪，她突然在社交網貼出多張年前與Jer去日本旅行照，留言：「經歷愈多，愈收埋自己，從來都唔想發生喺自己身上。今晚情感盡現，因為睇到一條小小嘅片段令我諗起大家嘅所有回憶。多謝你。」姜濤有兄弟同場好生猛另外，MIRROR隊友姜濤獲邀成為HPV預防大使，繼續與藥廠合作拍攝宣傳片，最近姜B更帶埋好兄弟阿Dee和強尼齊齊加入拍攝。有兩位好兄弟同場，令原本怕醜的姜B在片場即刻生猛變成「開籠雀」。阿Dee獲藥廠為他在宣傳片中度身訂造了幾個造型，分別有送水、藥廠Sales等，他更「姜糖」上身，穿上一件印有「姜濤」的T恤，化身對方的粉絲，阿Dee更笑言要將這件T恤拿回屋企當底衫着。至於有份演出ViuTV新劇《i.SWIM》的MIRROR成員Stanley（邱士縉）就在網上貼出與Alton（王智德）的晒肌合照，極度養眼！Stanle留言︰「明天#iswim正式煞科！今天當然同德仔留個倩影先啦，減磅減得咁辛苦。大家都操到咁，#iswim無得唔睇啦掛，大家期待一下吧。」