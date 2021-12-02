另外，汪明荃（阿姐）與羅家英為《歡樂滿東華》錄影折子戲《李娃傳之刺目》，對譚詠麟（阿倫）身陷桃色風波，同是明星足球隊的家英哥稱不知情，沒留意新聞都是聽朋友講，因此不太清楚，家英哥笑說：「我諗冇咁嘅事，他和我都咁上下年紀了。」
被封無線新一代「咪神」 波波唔介意只想大家開心
另外，汪明荃（阿姐）與羅家英為《歡樂滿東華》錄影折子戲《李娃傳之刺目》，對譚詠麟（阿倫）身陷桃色風波，同是明星足球隊的家英哥稱不知情，沒留意新聞都是聽朋友講，因此不太清楚，家英哥笑說：「我諗冇咁嘅事，他和我都咁上下年紀了。」
港大研兩患者發現 打復必泰可遏Omicron病情
本港昨錄得第四宗變種新冠病毒Omicron輸入個案，香港面對的風險有增無減。港大研究發現，頭兩宗Omicron輸入患者都打了mRNA疫苗（如復必泰），體內抗體上升至少十倍，病徵十分輕微，顯示mRNA疫...
2021-12-02
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哭訴被男友虐待經過 台民進黨女神：他連母親也打
「港湖女神」台灣民進黨立委高嘉瑜昨日開記者會還原被男友林秉樞施暴經過，期間數度落淚指，被林從晚上打到凌晨，當時她「感覺自己快死了」。新北警方調查後，昨日凌晨已將林秉樞拘捕，他坦承施暴，但否認限制自由。...
2021-12-02
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全球首個 美科學家團隊創造 「活體機械人」學會自我繁殖
美國科學家團隊去年通過提取非洲爪蟾的幹細胞，創造出史上首個「活體機械人」Xenobots。現時更震驚地發現，它能以一種全新的生物繁殖方式，進行自我繁殖。 根據《美國科學院院報》（PNAS）上由美國佛蒙...
2021-12-02
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換樓客1938萬 購Y.I低層戶
豪宅紛錄成交個案，中原高級分區聯席董事李穎倫指，大坑道10號Y.I低層B室，面積825方呎，三房一套另設工人房間隔，以1938萬元獲換樓客承接，呎價約23491元。原業主於18年以1980萬元購入，因打算賣樓移民離港，持貨三年SSD期剛屆滿沽貨，帳面蝕讓約42萬元，貶值2.1%。 賽西湖大廈2400萬沽 中原分行經理白志華表示，西半山賓士花園中低層A室，面積512方呎，兩房間隔，以1000萬元易手，呎價19531元，買家為同區分支庭。原業主18年以870萬元購入，帳面獲利130萬元，升值15%。 中原高級資深分區聯席董事林志達指，北角賽西湖大廈7座低層B室，面積1090方呎...
2021-12-02
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Omicron全球擴散 杜指僅升9點 加州「失守」 美股急升驟回
雖然變種疫情肆虐，以及聯儲局有機會提早收水，但市場已逐漸消化不利因素，再加上職位數據理想，外圍股市昨晚反彈。杜指早段升253點，至34737點，升幅為0.7%。標普指數升1%，至4612點，納指早段升...
2021-12-02
- 變種病毒惹恐慌 杜指曾插逾千點
- 美團盈轉虧 上季勁蝕99.9億
- 多名官員偏鷹 認通脹超預期 儲局考慮加快收水 或提前加息
- 梁鳳儀：內房違約風險可控
- 佳兆業等售啟德地 新世界遠展79億買入 佳兆業（1638）改善流動性措施見曙光，將合資持有的本港啟德4B區4號住宅項目出售予新世界（017）及遠東發展（035）合營的財團，作價79.48億元，當中須扣除未償還融資30.52億元及待售貸款12.32億元。有關項目建築面積達57.5萬方呎，即平均呎價13830元，分析認為，考慮現時施工進度及套現因素，有關交易合理。
- 研究倡港發展人幣國際化
- 英皇集團中期賺2.33億
- 內地業務盈轉虧 維他奶少賺95%
- 中教：招生每年維持10%增長
- 助中企與外資合作 歐達禮：港地位難取代
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辛祖遲來的伯樂 我要做主角
查頓辛祖過去一年半遇上人生低谷，去夏轉投曼聯不成一度意志消沉，今季如願入魔卻因為與回歸的C朗拿度踢法格格不入而備受冷落。幸好這名廿一歲新星捱過黑暗期後，連續兩仗各賽事有士哥，還遇上四年前已賞識自己的新任紅魔看守領隊蘭歷克，今晚英超主場鬥阿仙奴，此子勢被伯樂打造成進攻核心。（Now611、621台周五凌晨4:15直播） 蘭歷克周一確定成為曼聯看守領隊，但他因為過去五年執教時間不足，未能達到英格蘭足總的要求，無法自動取得工作證，需要通過後者的三人獨立調查小組審核，預計到本月十二日作客對諾域治的英超，方可首次領軍。紅魔周二在聲明中表示：「球會正為蘭歷克辦理工作簽證，今場對...
2021-12-02
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口腔護理｜加強潔護口腔固齒 預防牙周病及口腔癌
口腔問題以蛀牙或牙周病最為普遍，兩者均可令人有口氣，甚至牙齒脫落。牙齒清潔不當，或因修補牙齒的填補物崩缺，令牙菌膜積聚，當牙菌膜內的細菌利用食物中的糖分產生酸素，便會令琺琅質及礦物質流失，引發蛀牙。另...
2021-11-30
- 聖誕節｜聖誕送首飾唔想送錯 先要睇清楚女仔style
- 綠色時尚｜Pangaia環保服主打活潑色彩 塑造休閒節日造型
- 金鐘搵食｜citysuper港鐵站新便利店 搜羅優質方便美食
- HL抵｜太子12間食肆人均消費滿$100 2小時暢飲醇滑嘉士伯
- 罕見癌症｜LV設計師Virgil Abloh離世 關注心臟血管肉瘤
- 經典FPS新作｜Battlefield 2042跨時空激戰 新模式玩家DIY
- 春光乍洩｜經典電影4K版上映 主題展覽由王家衛導演原聲導航
- Virgil Abloh｜LV及Off-White天才設計師離逝
- 大腸癌｜50歲起定期篩查 小心誤把腸癌當痔瘡
- 星座運程｜雙魚座經一事長一智 失敗帶來珍貴經驗
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女友取消追蹤兼刪走合照 Jer否認甩拖：只是普通鬧交
MIRROR成員柳應廷（Jer）在2018年參加《全民造星》時，已承認名草有主，有位感情穩定的女朋友Kelly。雖然Jer近年愈來愈紅，工作忙碌，但一有時間依然抽空陪女友，今年7月便被本報目睹兩人鬧市...
2021-12-02
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社論——善用港康碼 利兩地抗疫又護己
內地和本港的新冠疫情持續緩和，各界要求通關呼聲有增無減，兩地專家正積極籌備所需安排，其中一項重要的工作，是設立港康碼，讓日後過關的港人使用，以對接內地的健康碼。由於個人資料不會分享至與防疫無關的用途，港人可以放心，應善用港康碼，視為抗疫之寶，既保障自己減少受感染，也保護其他人。 一般預料，當局日內公佈港康碼，向公眾講解如何下載及使用，當中包括可自行決定是否更新「安心出行」應用程式，以啟動新功能，將在香港的出行記錄上載至港康碼。至於不需要通關的市民，可選擇不下載港康碼及不更新「安心出行」。據悉，登記港康碼須提供多項個人資料，包括姓名、身份證及回鄉證號碼、住址證明、檢測結果，亦...
2021-12-02
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順理成章——勁搏落敗騎者有責
剛周日莫雷拉得三冠兩亞，而潘頓則取兩冠四亞，二人在騎師王同樣得四十八分，但前者因頭馬較多而封王。論當天二人在陣中的演出，基本上潘頓一如近期般非常穩定，反而莫雷拉策騎「勁搏」的一場又惹來不少非議。 在這場一班賽事中，「勁搏」被捧成二點二倍的大熱門，可見備受注目，然而一匹本可穩勝的馬，卻因為鞍上人取位失誤，遇到困阻而飲恨。 當看到「勁搏」受阻後在一個看似連一位也不保的情況下，竟然可以只在鞍上人手足推送下追回來得亞，便知道馬兒其時是充滿能量，連旁觀者看馬兒走勢也可知的事，鞍上人莫雷拉應比任何人更清楚，然而他卻選擇欲節省腳程的方式取位，此舉是否明智，大家不妨看看同日他如何策騎「醉眼...
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