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﻿被封無線新一代「咪神」 波波唔介意只想大家開心

2021-12-02 列印
■三位港姐近日為《東華》演出密密排練。
■阿姐與家英哥為《東華》錄折子戲。
■波波（右）與游嘉欣當晚會表演難度極高的舞蹈。
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  港姐冠軍宋宛穎、亞軍梁凱晴與季軍邵初聯同黃婧靈（波波）、游嘉欣到將軍澳電視城出席《歡樂滿東華2021》記者會。波波與游嘉欣當晚與一眾女藝員表演Shuffle Dance，二人坦言是入行以來最難的表演，因屆時要「光速腳」表演，問到舞衣是否性感？波波透露是瑜珈衫，是活力健康的感覺，提到因台慶性感亮相而被網民封為「新咪神」，波波稱當晚是為場合悉心打扮，對於有封號沒所謂，只要大家開心便可以。屆時表演跳舞的宋宛穎與家燕姐同場，她笑言有機會跳十字步亦非常純熟。

  另外，汪明荃（阿姐）與羅家英為《歡樂滿東華》錄影折子戲《李娃傳之刺目》，對譚詠麟（阿倫）身陷桃色風波，同是明星足球隊的家英哥稱不知情，沒留意新聞都是聽朋友講，因此不太清楚，家英哥笑說：「我諗冇咁嘅事，他和我都咁上下年紀了。」

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