陳琪、吳日言（Yan）和黃芳雯（Paula）最近首度為香港開電視主持《學霸睇樓團》，3位媽媽都坦言有了小朋友後，對住屋需求起了很大變化，揀樓準則都跟仔女有關，而今次有機會參觀不同區及價錢的樓盤，令她們增長了不少知識，更趁機向節目中的專家取經，為子女將來升學鋪路。 撰文：杜淑霞 攝影：沈健程髮型：Sue cheung@saloon festival walk(陳琪)、Oscar Ngan@iialchemy(吳日言)化妝：Phoebe Y Image(陳琪) 場地：babejordan_party陳琪跟胡諾言育有三名兒女，長女已12歲，她坦承小朋友漸大，對住屋需求都有所不同，以往三個小朋友一間房，但現在想各自有私人空間，「咁就出咗問題，我哋12年都冇搬過屋，點樣喺間屋搵個地方畀間房你呢？之前物色過，但要4個房間屋要幾大？同老公計完數未必負擔到，咪同啲小朋友講將就下先，畀多兩、三年我哋去準備。」Yan和Paula直言二人世界時，同現在升呢做媽媽，搵樓最注重畀小朋友空間。Yan說：「二人世界嘅話，梗係會諗吓衣帽間、主人房幾大，有咗小朋友後會諗佢嘅活動空間夠唔夠，或者佢叫啲朋友仔返嚟，個廳夠唔夠佢招呼呢？」Paula亦認同，「尤其疫情好多地方都冇得去，如果屋企有個小花園，小朋友都有得放電，安心啲安全啲。」本身鍾意睇樓的陳琪，照顧仔女後未有時間再睇，開心今次節目又可以去見識，「真係幾大開眼界，因為我哋真係走咗咁多區，有啲我真係成世女都未去過，好似去筲箕灣我都好似發現新大陸咁。」而Yan和Paula開心主持之餘亦學到嘢，Yan說：「我哋有好多專家畀意見，點樣去揀學校同去觀察小朋友喺邊方面發展，我個女啱啱講嘢多啲，我都想了解佢多啲，透過節目可以好幫到我。」Paula長子明年升小學，做節目啱晒時機，「可以幫我備課溫書，了解多啲，點樣填嗰啲表，好彩有陳琪佢哋畀咗好多意見我哋。」