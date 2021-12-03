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張振朗為57秒操練片段拍足6日

2021-12-03 列印
■張振朗這個引體上升，既考體力、又考膽量。
■振朗被網民讚好大隻。
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　　張振朗在《拳王》一劇中操到爆肌，昨晚播出的一集，振朗為上擂台狂操體能，鏡頭所見，他的操練片段加在一起前後約只有57秒，但振朗為了這不足1分鐘的場口卻做了多項鍛煉，不少更是超高難度動作，包括爬鐵鏈、凌空挺舉、孭沙包袋跑樓梯、sit up及舉啞鈴等。據知除了振朗，整個劇組亦相當辛苦，為了該個1分鐘片段，台前幕後不但走勻港九新界，更拍了足足6日！



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