葉巧琳（Mischa）上周五（26日）37歲生日，公司同事跟Fans夾好給她神秘驚喜，當她接受《頭條》專訪時，突現身攞着蛋糕為她慶祝。Mischa坦言今年完成了多項願望清單，而新碟《Never Too Late, My Path, Mi Way》及由師兄林奕匡（Phil）作曲加黃偉文（Wyman）填詞的新歌《難度我還未夠難》，她更視為最佳生日禮物。 撰文：杜杜 攝影：沈健程 形象：Alan Ng 髮型：Milk Chan@Xenter 化妝：Cyrus LeeMischa開心有驚喜，「有諗過生日上公司做嘢有冇蛋糕食呢？但冇諗過Fan Club會長會上嚟畀個親手整蛋糕我。」生日前夕跟男友食完日式烤肉後，正日她再跟父母慶祝，「呢年忙咗少見咗佢哋，希望生日同佢哋一齊度過。」而生日願望她認為永遠是身體健康，而提到禮物她就興奮話：「最好禮物梗係隻新碟啦！新歌仲有Phil嘅歌同Wyman嘅詞喎 !」新碟收錄了Mischa 這3年來製作的歌曲，「碟名《NEVER TOO LATE, MY PATH Mi WAY》係之前演唱會主題，大家知我條路唔易行，好多嘢好遲出發，但望番轉頭係開心、舒適，感恩等咗咁耐，大家見到我歌路嘅轉變。」而新歌得Wyman「加詞」令她更興奮，「首歌算係3年嚟一個總結或者回顧，感激Wyman填份勵志得嚟有少少Dark Side嘅詞，所謂Dark Side就係現實，會怨其他嘢，我3年裏面都經歷過，攞份詞去唱喊到傻咗，嗰刻唔係傷感係中晒，裏面嘅嘢用歌詞抒發咗出嚟，唱完第一次仲喺度抽搐係咁喊，但喊完舒服晒個人輕咗。」Mischa今年完成多項願望清單，繼有演音樂劇、開演唱會、獲Wyman填詞、Phil作曲；更將參與主題公園音樂會、拍微電影及為動畫配音等等，但她會以平常心去面對，「我簡直覺得幸福會唔會來得太多了，有一剎那好驚，我知會有一刻冇咗，好驚失去嗰個感覺，但有朋友同我講『保持善良，善良嘅人就會圍住你』，我會銘記於心。」