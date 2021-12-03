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接受訪問一度情緒失控　艾力寶雲否則曾扣扳機

2021-12-03 列印
■艾力寶雲情緒失控落淚。
■艾力意外發生後，首度上節目開腔。
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　　美國著名男星艾力寶雲於10月21日在新墨西哥州拍攝電影《Rust》中的一個開槍鏡頭時，發生嚴重意外，他手持的手槍疑走火，導致女攝影導演Halyna Hutchins傷重死亡。事後發現道具槍竟然上有實彈，警方正調查事件。

　　在意外後個多月，艾力近日接受電視台訪問，一度情緒激動痛哭，男主播不停追問艾力為何會發生如此意外？又稱佐治古尼曾表示拍攝開槍鏡頭前，會親自檢查手槍，問他有沒有？令到艾力難以啟齒。而最惹來話題的是，艾力在訪問中否認曾經開槍，「我沒有扣下扳機，我永遠不會拿起槍對着任何人及向他開槍！」被問到為何會有實彈在槍中，艾力稱：「我不知道，這是不應在現場出現的子彈。」



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