李政宰失驚無神現身AAA頒獎禮

韓國每年一度大型頒獎禮《2021亞洲明星盛典》（AAA頒獎禮）昨晚在首爾舉行，出席的包括韓韶禧、宋智孝、男團SEVENTEEN及Astro等。宋智孝以短髮長褸現身，有型有格。智孝上台領人氣獎時，亦展示其「懵智」本色，她講完感言後轉身就走，利特即叫着她，笑問她是否要趕下場，「懵智」笑稱自己很得閒，令全場爆笑！早前爆出醜聞的金宣虎，雖然獲兩個人氣獎，卻未有現身，連致謝短片亦沒有拍。《魷魚》男星李政宰獲「Hot Trend獎」，但他未趕及從美返韓，由他人代領獎，但中途他失驚無神被發現在台下，坐在李昇基及劉亞仁附近，有指他由機場直奔出席頒獎禮，驚喜現身。