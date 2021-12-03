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欣宜打入叱咤五強激動爆喊

2021-12-03 列印
■欣宜好開心歌迷投她一票。
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　　鄭欣宜前晚出席活動，對於自己打入在叱咤最喜愛的女歌手五強，她坦言得知消息後感動到爆喊，因為粉絲會截圖及告知喜愛的歌曲。欣宜說：「我曾經係最唔喜愛女歌手，o依家變到大家會投我一票，所以我覺得自己已贏咗，當然贏到更加好啦！」她又指對獲獎沒信心，皆因對手太強，但好開心有份成為這個年代的歌手一份子。

　　此外，欣宜與許廷鏗代言的速遞外賣平台月底在香港停止營運，欣宜表示：「梗係可惜！我諗佢哋有佢嘅原因。」



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