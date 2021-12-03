Edan（呂爵安）和Jeffrey（魏浚笙）、岑珈其、徐浩昌、劉沛蘅及黃正宜錄影ViuTV《膠戰S2》。問到Edan可有入場支持隊友Anson Lo的新片《假冒女團》？他尷尬稱還未有空看，聽說很好笑也很想看扮女人，但看過劇照則覺得他做番男人好些：「因為睇慣，我也很想看他去得幾盡，他平時好姿整，這次為角色放下偶像包袱，想支持。（教主說自己扮女人樣衰？）真係，我扮女人好靚，睇我扮女人看我妹妹便知！」另外，Edan有份演出的劇集《i.SWIM》前日煞科，劇組返回主要場景泳池拍最後一日戲，由於最後一日，各演員都好輕鬆，更不停合照留念。