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周秀娜擇偶睇定啲　 唔急住搵真命天子

2021-12-03 列印
■周秀娜笑言聖誕絕不是一個人過。
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　　周秀娜以低胸配短褲黑絲襪出席活動，她透露即將開拍兩部新劇，聖誕節未知有沒有假期，本身重視聖誕節，會送禮物及佈置屋企。問她有幾多年單身過聖誕節？她笑言絕對不是單身，每年聖誕都有工作，與劇組及對手一齊度過。

　　周秀娜稱搵到真命天子當然好，但要適合不心急，戲言轉季皮膚會乾燥容易敏感，好彩有看醫生。可會結識個醫生男友？她表示拍拖不可強求，並相信吸引力法則，自己一個人都開心，目前有異性朋友約會，她稱未知是否追求者，慢慢相處不想太快講定，多給自己機會。



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