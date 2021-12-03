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《G風暴》封街拍槍戰戲 古天樂讚動作場面好激

2021-12-03 列印
■古天樂在太空館內實景拍攝。
■宣萱在劉浩龍及陳庭欣保護，在搭建的天象廳內逃避槍擊。
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　　古天樂主演反貪風暴系列電影終極篇《G風暴》昨日發佈製作特輯「翻天覆地」篇，解構更多製作細節。貫穿五集、飾演廉政公署首席調查主任的古仔大讚場面設計好激，「由於今集案情比以往都複雜，劇本動作好多，所以設計要更多！」劇組在文化中心、太空館等鬧市實景拍攝，更重本搭建1比1天象廳廠景，拍攝槍戰大爆炸，飾演大法官的宣萱大讚身在其中都變得好緊張、刺激。

　　張智霖（Chilam）飾演G4（警方保護政要組）在戲中要保護宣萱，其中一場被犯罪分子埋伏的飛車槍戰戲，劇組成功申請封閉公路數日，租用三十多架車拍攝，Chilam形容這場飛車戲好「大陣仗」。



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