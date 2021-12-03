﻿富貴未婚夫兩度提出送豪宅新盤 張秀文冧爆：唔心急要磚頭

34歲「TVB咪神」張秀文（Sammi）閃嫁拍拖1年多，有家底嘅39歲金融才俊王大權（Billy），出身自基層家庭嘅Sammi被指搵到筍盤，嫁入豪門可以「上岸」，Sammi強調冇向男家提出任何結婚需求，反而Billy卻想幫她圓置業夢兩度主動提出送樓，好讓她有「揸拿」，但Sammi堅決唔要住：「等第日家庭人口多咗先搵屋啦！」呢個愛情故事源於去年情人節嘅家長BBQ活動，「金牌媒人」阿Bob（林盛斌）心血來潮分別搵Sammi及Billy出嚟撮合良緣。張秀文憶述：「當晚我哋真係冇乜機會傾到偈，直至佢送我返屋企途中，唔知點解架車行極都返唔到屋企，車程比平時用多咗20分鐘。」記者笑Billy特登咁做，Sammi即為未婚夫辨護，「佢唔熟路，我哋顧住傾偈所以Miss咗個路口啩！當時話題都係環繞『呢排忙唔忙呀？』呢啲冇聊嘢，而疫情下Billy開始派口罩，於是交換咗電話約去做善事。」未婚夫主力搞婚事「金牌媒人」真係唔係浪得虛名，BBQ翌日，阿Bob已即打畀Sammi跟進，「猛叫我主動打畀對方傾偈，嘩！女仔好少咁進取，我就不停以洗緊碗做藉口，最後佢忍唔住叫Billy私訊我，於是大家就吹咗兩句水，共同話題都係取笑阿Bob太心急。不過坦白講，冇佢咁『盡責』件事又唔會推進得咁快。」現跟未婚夫同居嘅Sammi未知幾時過門：「結婚一生人一次，佢想大搞婚宴同朋友開心share，但疫情下好多制肘，o依家仲未搵場地，我冇意見放手交畀佢處理。」由於王大權有家底，問到禮金多少時？Sammi即說：「呢啲唔關我事，交畀佢同我媽傾，佢想畀幾多就幾多，佢同我媽媽交待就得喇，我媽媽係冇所謂嘅。」她強調結婚唔係交換條件：「如果有需要提升我屋企人嘅生活就由我嚟解決，我哋冇要求，反而佢有提出，話睇過我做《我要做業主》嘉賓好想幫我達成置業夢，我就大笑推說『節目嘅嘢你都信？』其實我真係想有磚頭，但唔係靠人哋送。」準人妻推過未婚夫好意後，Billy之後睇到黃竹坑一個豪宅新盤又再舊事重提，「嘩！我覺得太貴，第日揀啱先算啦！可能將來家庭多咗人口要搬呢！我都唔心急要磚頭，保持住首置條件買樓會有優惠！o依家我住喺佢屋企，間屋冇加埋我名，但佢見我乜都冇就話『o依家結婚將我送畀你，我有嘅嘢，有一半都屬於你！』呢句真係幾感動嘅，其實佢愛我已經好有安全感！」俾Billy激到嬲住笑Sammi自爆跟Billy不時會為一啲雞毛蒜皮嘅事吵鬧，甚至被對方形容一撻就着，但好快o氹到佢嬲住笑：「佢有好多歪理，例如『我畀個更差嘅選擇你，咁你咪覺得呢個好好囉！』雖然有時係好激氣，但轉頭又變返糖黐豆，瞓醒諗吓『咁樣畀佢激吓，激一世都開心呀！我哋兩個人平平淡淡相處都幾舒服。」對於被指嫁得好，搵到高檔飯票，張秀文一律視為祝福照單全收：「好唔好自己知，人哋覺得我嫁得好應該當作祝福，起碼佢行出嚟啲人覺得佢係好，係叻仔，作為另一半感到自豪。」準王太邊講邊笑，真係甜到入心。採訪：方騫平 攝影：葉君海 化妝：Henry li髮型：Kin Tam @ Aveda il colpo 場地：Da Filippo Trattoria