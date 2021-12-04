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「聲夢」學員湊熱鬧唱《倒轉地球》

2021-12-04 列印
■姚焯菲以甜美聲線獻唱《倒轉地球》。
■Gigi與Chantel鏡頭外好貪玩。
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　　陶大宇早前在內地登台，以「宇宙級」唱腔演繹歌曲《倒轉地球》，加上其「水撥式」台風而人氣爆升，成為不少人的模仿對象，TVB新劇《青春本我》的一眾年輕演員包括炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、孫漢霖、冼靖峰及黃奕斌等也湊熱鬧，不過當Gigi被主持人問：「知唔知地球倒轉會點樣？」她一臉茫然回答：「地球唔係不嬲都調轉緊？」

　　其後孫漢霖用朗誦式獻唱，但就將「地球」唱錯「氣球」；冼靖峰、黃奕斌和Chantel等輪流獻唱，而片尾更有驚喜彩蛋，就是Gigi的姑丈在鏡頭以外一齊唱，不少網民都讚姑丈聲底厚，期待他和Gigi組成「姑Gi」合唱。



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