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尹揚明走入校園推廣太極

2021-12-04 列印
■尹揚明與楊玉梅出席宣傳太極活動。
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　　昨天尹揚明以「香港青怡太極學會」會長身份與楊玉梅、梁榮峻等到上水一間小學推廣太極運動。尹楊明指於1998年與明星足球隊踢波時斷韌帶，當時沒有看醫生只靠打太極便慢慢康復，他稱，已從師傅手上承接了此學會20多年。這次走入校園推廣太極運動，希望藉此加強親子關係兼強身健體。面對小朋友是否很難推廣？尹揚明笑言：「與拍電影一樣，寵物和小朋友都是很難教，要花心機和給予耐性，只希望這項運動不要失傳。」



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