﻿鬧爆樓上鄰居狂丟未熄煙頭 林子博移英出首份糧 出街食飯慶祝

50歲林子博遵從亡妻董燕君遺願，今年8月底帶同16歲長女詠渝及12歲細仔卓楠移民英國，至今生活已安頓下來，一家在曼徹斯特落腳。對於半百人生先嚟適應新生活，子博被讚有勇氣：「佢兩個係我最寶貴最親嘅人，所以點樣改變都冇所謂，最緊要佢哋喺我身邊。」林子博移民英國初期波折重重，尤其抵英一個月後仍跟子女住喺曼徹斯特的酒店，由於酒店並非有效的住址證明，子女遲遲未能報讀學校被網民鬧爆。後來全家人又搬到郊區諾域治，惟因未能為子女報讀學校，無奈又搬返去曼徹斯特，o依家子博以月租1,100英鎊（約1.2萬港元）搬入一個全新嘅3房公寓單位，內裏有齊傢俬電器包車位，不過由於用料較差甩漏處處！怕得重症帶仔去打針不過講到最令子博不滿是非常冇品的樓上住客，「屋苑內冇華人，我住喺低層，但露台成日發現未熄嘅煙頭，樓下公家空地更加係重災區，真係嬲到爆。我唯有攝字條去住戶信箱，提醒樓上住客唔好亂拋煙頭！如果樓下火燭樓上都走唔甩，我唔係挑釁都係講道理啫！」除此之外，英國至今(截稿前)有32宗新變種病毒Omicron確診個案，子博日前同阿仔都去咗打疫苗，「都冇得話驚唔驚，而係控制唔到，最驚反而係呢度啲人唔戴口罩，學生除咗中招唔使返學，學校規定病咗都要上堂，但佢哋又唔戴口罩，真係幾大鑊，所以要去到打針呢步，就算預防唔到，都唔想受感染後得到重症。」久不久幫襯中式超市子博強調全家人出外都有戴口罩，亦好少去人多擠迫嘅地方。「之前詠渝及卓楠交叉感染發燒唔退，英國冇乜人睇私家醫生，多數買成藥搞掂。」英文麻麻嘅子博為咗子女努力適應新生活，「冇問題喎，我哋上一代咪就係咁有冒險精神落嚟香港，每個人移居都係想追求另一種生活。卓楠讀緊year 8，詠渝就讀專科學校，兩個都識到啲新朋友，詠渝仲搵到排舞室學跳舞，大概4至6蚊英鎊一堂(約41至62港元)，收費算平。而我做地產公司主持直播都出咗第一份糧，一家人出咗去食飯慶祝，如果唔係成日出街食飯份糧都夠使，呢度一包大雞扒有12塊只係賣12蚊港元(1.2英鎊)咋，真係開心價，o依家兩父子會喺屋企煮飯，首選食較平嘅地道嘢，食到悶悶哋先會去中超買餸，相對菜芯等中式嘢價錢較貴。」採訪：方騫平