姚子羚為演《拳王》「雷堅」剪掉留了6年長髮，以硬朗形象示人，不過她覺得好值得，很配合劇中在男人堆中打滾的角色。今次她跟好多男對手合作，最開心跟神級演技的視帝黎耀祥有不少對手戲，化身小粉絲不停偷師，又有大量爆肌型男可以食花生任睇，她還自行幻想與好男人陳豪做夫妻，認真大滿足。撰文：杜杜 攝影：沈健程 髮型：Taylor Wan @ Hair Corner K-11化妝：Henry Li 服飾：DearBell2Ling 場地：Velo Italian Bar & Grill子羚在劇中有位富豪前夫，兩人有不少溫馨甜蜜戲，導演為觀眾有更多幻想空間，刻意模糊男對手樣貌，原來當時她心內卻想着一個人來演，「個角色係對老婆嘅好好先生，我就當佢係陳豪，幻想佢係個角色，有時要諗番起佢喊、傷心時，代入一個人會易啲投入，就問Aimee（陳茵媺）借咗佢喺腦海裏面，好老公角色就諗到佢。」讚朱敏瀚身材好戲中不少男演員都要騷肌，子羚笑言最初是抱着食花生心態，「呢個胸肌唔錯，呢個腹肌6嚿都好正，全部計我覺得朱仔（朱敏瀚）比例最好，其實阿朗（張振朗）都好fit，但胸肌差啲啲。」不過後期她好佩服他們的毅力，「觀眾只係見到佢哋打戲幾十秒，可能用一日去拍，真係台上一分鐘台下十年功，我見證住佢哋日日食番薯飲雞汁，完咗擂台戲喺度食朱古力，會覺得好感動，呢啲要做演員先至感受到，付出嘅汗水同淚水。」今次子羚再跟偶像黎耀祥合作，她更化身小粉絲攞簽名，「買咗祥哥《戲劇浮生：黎耀祥論演技與人生》本書，睇晒好耐擺咗喺度，拍時攞咗畀祥哥簽名。」她第一次擔正女主角的《鐵血保鏢》便有機會跟祥哥合作，到現在又是另一番感受，「嗰時未敢同祥哥傾偈，o依家當然有咩都會問吓祥哥，睇吓佢有啲咩睇法，大家覺得佢係神級，好想喺佢身上偷師，今次我好想同祥哥鬥戲，雖然係一定有距離，但好想將個距離拉近，希望大家可以有火花。」