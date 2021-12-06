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望邀林愷鈴做MV女主角 Ansonbean笑言佢好難追

2021-12-06 列印
■左起：黎峻、林愷鈴、Ansonbean、細貓及Polly出席活動。
■Ansonbean望與林愷鈴再有合作機會。
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　　Ansonbean（陳毅燊）、林愷鈴、應智越（細貓）、劉若寶（Polly）及黎峻昨日到MIKIKI出席《MIKIKI。ULTRAMAN超人體驗館》揭幕禮。明年大學畢業的林愷玲表示剛完成考試，雖然聖誕節有工作在身，但會抽時間跟中學同學去Camping，接觸大自然洗滌心靈。

　　Ansonbean與林愷鈴曾合作拍廣告，Ansonbean笑言希望下次可以邀請對方擔任其MV女主角，林愷鈴聞言即說：「應承！每次跟他合作都開心，好有活力！（這類男生會加分嗎？）絕對加分。」追問她可會喜歡Ansonbean這類開朗型的男生？林愷鈴坦言：「有邊個唔想開心？大家都啱。」而Ansonbean被問到可會喜歡林愷鈴這類型女生？他聞言道：「她是大家都喜歡的類型。（這類女生會比較難追？）係呀！」



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