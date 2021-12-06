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RubberBand自動Encore幾被叫停

2021-12-06 列印
■MC $oho & KidNey又唱搞笑歌辣㷫歌迷。
■RubberBand的6號走到台下與歌迷一齊High。
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　　野佬、MC $oho & KidNey、Dear Jane及RubberBand前晚在中環海濱活動空間為戶外音樂會表演，當晚氣溫只有18度，但樂迷情緒十分高漲。打頭陣的野佬四子唱足5首歌，並與MC $oho & KidNey合唱《真嘢唔好講》，野佬笑言：「估唔到有人玩音樂仲搞笑過我哋！」而MC $oho & KidNey則搞笑表示：「睇唔過眼樂壇只得12個靚仔！」

　　而RubberBand為音樂會壓軸表演，主音6號唱到中段時跑下舞台與樂迷拉近距離，他更稱沒有口罩和圍欄的話想跑到更遠。唱畢《未來見》後樂迷大叫Encore，6號亦配合但被幕後叫停，原來是一廂情願，但現場起哄後又獲批准，隨即唱出《發現號》為表演畫上句號。



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