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C AllStar與粉絲近距離接觸

2021-12-06 列印
■C Allstar於上水廣場首度開放之5樓空中花園與粉絲聚會。
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　　C AllStar最近推出新專輯《人類世Anthropocene》，昨日四位成員出席《上水廣場 X C AllStar人類世Anthropocene簽唱會》，席間四子大談全新專輯製作過程，希望歌迷喜歡他們精心準備之創作，四子更即場獻唱多首作品。

　　C AllStar於商場完成活動後，隨即移師至上水廣場5樓之戶外花園進行粉絲簽名見面會，與現場數百粉絲近距離接觸，粉絲表示收到簽名專輯作為「聖誕禮物」最開心。



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